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İzmir'de araba vapuru ücretine zam geldi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İZDENİZ A.Ş. vasıtasıyla sunduğu Bostanlı-Üçkuyular feribot hattındaki tarife güncellendi. Motosiklet ve midibüs geçiş ücretlerinde yeni düzenleme yapılırken, araç içinde bulunan yolculardan alınan 1 TL'lik ek ücret kaldırıldı

İzmir'de araba vapuru ücretine zam geldi!
03 Haziran 2022 Cuma 12:44

İzmir Büyükşehir Belediyesi, araba vapuru tarifelerinde güncelleme yaptı. Başta akaryakıt olmak üzere tüm maliyetlerdeki yüksek artışlara rağmen İzmirlilerin bütçesine aynı oranlarda yük bindirilmedi. Araç içinde bulunan yolculardan alınan 1 TL'lik ücret kaldırılırken, diğer düzenlemeler şöyle oldu:

İşte yeni ücretler:
Otomobil ücretlendirmesi 32 TL’den 35 TL’ye, minibüs ve kamyonet biniş ücreti 64 TL’den 70 TL’ye yükseltildi. Midibüs geçiş ücreti 90 TL’den 70 TL’ye düşürüldü. Otobüs ve kamyon biniş fiyatı 130 TL’den 140 TL’ye, TIR geçiş ücreti ise 250 TL’de 270 TL’ye yükseldi. Motosikletlerde “250 cc altı ve üstü” olarak ayrı ayrı uygulanan ücret tarifesi teke düşürüldü. Motor hacmine bakılmaksızın tüm motosikletlerden alınacak ücret 9 TL olarak belirlendi. Daha önce 250 cc üzerindeki motosikletlerden 18 TL alınıyordu.   

Etiketler; #izmir #arabalı vapur #zam #izdeniz
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