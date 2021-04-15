NEHİRDEN SÜT AKTI!
NEHİRDEN SÜT AKTI!
0
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
0
ONLİNE TOPLANTIYA ÇIPLAK YAKALANDI
ONLİNE TOPLANTIYA ÇIPLAK YAKALANDI
0
ÇOCUĞUNUZ ÖFKELENİYORSA...
ÇOCUĞUNUZ ÖFKELENİYORSA...
0

İzmir'de araç berber salonuna girdi!

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkıp berber salonuna giren hafif ticari aracın sürücüsü ile iş yerindeki 1 kişi hafif yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir'de araç berber salonuna girdi!
15 Nisan 2021 Perşembe 15:49

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kamil Tunca Bulvarı’nda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 HA 1232 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp Adem Çetin'e ait berber dükkanına girdi. Kazada araçta sıkışan sürücü ile iş yerinde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çıkardığı sürücü, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralıya ise ayakta müdahale edildi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #berber kaza
Önceki Haber
Vahşi cinayeti böyle anlattı: Öldüğünü anlamama rağmen...
Sonraki Haber
İzmir'de araç berber salonuna girdi!
Soyer: “Dünyanın en büyük Balkan festivalini yapacağız”
Soyer: “Dünyanın en büyük Balkan festivalini yapacağız”
0
Türk Tabipler Birliği’nden açıklama: Halkı oyalama paketi!
Türk Tabipler Birliği’nden açıklama: Halkı oyalama paketi!
0
Konak Belediyesi'nden Ramazan kampanyası
Konak Belediyesi'nden Ramazan kampanyası
0
Balçova artık mobese ile izleniyor
Balçova artık mobese ile izleniyor
0
Çocuklar engelsiz park tasarladılar
Çocuklar engelsiz park tasarladılar
0
İzmir'de bin 500 köpeğe yuva olacak merkez
İzmir'de bin 500 köpeğe yuva olacak merkez
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.