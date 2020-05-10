İzmir'de 'araç dezenfeksiyon tüneli' isteği

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yeni tip koronavirüs tehdidine karşı şehrin 3 ayrı noktasına 'araç dezenfeksiyon tüneli' kurmak amacıyla hazırladıkları projeyi İzmir Kalkınma Ajansı'na (İZKA) sundu. Proje ile salgına karşı hem taksilerin hem de minibüslerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi amaçlanıyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 'Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' kapsamında halk sağlığı açısından önemli bir adım attı. Bu kapsamda İZKA'ya sunulan proje ile İzmir'deki ticari araçların koronavirüs tehdidine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesini sağlayacak dezenfeksiyon tünelleri kurulması hedeflendi. Çalışmada İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası da proje ortağı olarak yer aldı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinin yaptıkları girişimin ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Taksilerin haftada bir kez dezenfekte edilmesinin zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Anık, "İZKA'ya sunduğumuz proje ile İzmir'in 3 ayrı yerine 'araç dezenfeksiyon tüneli' kurmak istiyoruz. Hem taksilerin hem de minibüslerin iç ve dış dezenfeksiyonları bu noktalarda gerçekleştirilecek. Böylece İzmirlilere ve şoförlerimize daha güvenli yolculuk ortamı sağlamış olacağız. Koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullar ve İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi göz önünde bulundurulduğunda projemizin kabul göreceğini ümit ediyoruz. İZKA'dan gelecek olumlu haberin hemen ardından kuruluma başlayıp, dezenfeksiyon tünellerini en kısa sürede hizmete sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.