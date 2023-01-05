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İzmir'de aracı ile takla atan sürücü olay yerinden kaçtı!

İzmir'de aracı ile takla atan sürücü olay yerinden kaçtı!
05 Ocak 2023 Perşembe 13:06

İzmir Konak'ta bir kişi hafif ticari araçla takla attı. Aracını orada bırakan sürücü olay yerinden kaçtı. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine giden 16 AKK 493 plakalı hafif ticari araç, önce tramvay hattına girdi, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Ters dönen aracın sürücüsü, kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #kaza
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