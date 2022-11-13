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İzmir'de aracın çarptığı çakal ameliyat edildi

İzmir’de bir aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince ameliyat edildi. Çakal, başarılı operasyonun ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda gözlem altına alındı

İzmir'de aracın çarptığı çakal ameliyat edildi
13 Kasım 2022 Pazar 09:57

Bornova'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan çakal İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi altına alındı. İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen çakalın muayenesini yapan veteriner hekimleri ayağında kırık ve diz kapağında çıkık tespit ettikleri çakalı hemen ameliyata aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat ile İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda görevli veteriner hekimler Vasfiye Erdem ve Yonca Özgen’in yer aldığı ameliyat başarıyla tamamlandı. Ameliyat sonrası çakal gözlem altına alındı. Revirde tedavisi süren çakalın ilerleyen günlerde doğaya bırakılacağı bildirildi.
 

Etiketler; #izmir #çakal #haber
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