İzmir'de aranan 12 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de jandarma tarafından, kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

İzmir'de aranan 12 kişi yakalandı
02 Haziran 2019 Pazar 16:45

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve asayişin sağlanması için denetim yaptı. Denetimlerde 10 bin 620 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Ekipler tarafından ayrıca 4 bin 499 araç kontrol edildi ve 29 araç trafikten men edildi. 26 bin 712 TL para cezası uygulandı. Jandarmadan yapılan açıklamada, vatandaşın Ramazan Bayramı'nı huzurla geçirmesi adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.


Kaynak: DHA
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