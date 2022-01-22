İzmir'de aranan 21 hükümlü yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı helikopter destekli baskın düzenledi.

Operasyonlarda, hırsızlık, yaralama, cinsel saldırı, yağma, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, resmi belgede sahtecilik, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve marka hakkına tecavüz suçlarından haklarında hüküm toplam 21 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.