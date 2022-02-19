İzmir'de, aranan 56 şüpheli yakalandı

İzmir Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Şubat'ta jandarma sorumluluk sahasında 113 tim ve 437 personelin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması yapıldığını kaydetti.

Köşger, denetimlerde 5 bin 412 kişinin sorgulandığını, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını aktardı.

Denetimde 2 bin 55 aracın denetlendiğine, 63 bin 466 liralık cezai işlem uygulandığına ve 21 aracın da trafikten men edildiğine işaret eden Vali Köşger, "İzmir Jandarma Komutanlığı başta terörle mücadele görevleri olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.