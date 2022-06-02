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İzmir'de Arapça yazı tepkisi! Bu şekilde kapattılar!

Memleket Partisi İzmir Gençlik Komisyonu, İzmir Bornova'daki Sağlıklı Hayat Merkezi tabelasındaki Arapça yazıyı “Türkiye Cumhuriyeti’nin dili Türkçe’dir” yazısıyla kapattı

02 Haziran 2022 Perşembe 08:47

Türkiye'de yabancıların ağırlıklı bulunduğu bölgelerde yaygınlaşan Arapça tabela ve ilanlara tepkiler sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin tabelasında yer alan Arapça kelimeler Memleket Partisi İzmir Gençlik Komisyonu üyeleri tarafından kapatıldı.

Tabeladaki Arapça ifadelerin üzerine "Türkiye Cumhuriyeti’nin dili Türkçe’dir”


SAĞLIK BAKANLIĞI ARAPÇA AFİŞLERİ YAYGINLAŞTIRMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, çeşitli sağlık kuruluşlarına astırdığı tamamı Arapça afişler astırmıştı. Ardından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de yabancı uyruklu personeli için Arapça afiş hazırlamıştı.

Tamamı Arapça olan afişlerde personele nasıl el yıkanacağını ve önlük takılacağını anlatılıyordu.

Etiketler; #izmir #bornova #arapça yazı #tepki #sağlık merkezi arapça
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