İzmir'de arazi anlaşmazlığı tartışması ölümle bitti!

İzmir Aliağa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Ali Balcı, bacanağı H.T. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkisinde meydana geldi. H.T. ile Ali Balcı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzenine H.T., yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş açtı. Balcı kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Balcı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Balcı’nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, H.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.