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İzmir'de Arhavi'ye sel yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Artvin’in Arhavi ilçesine yardım eli uzattı. Bir kamyon ve 2 kamyonet ile yardım malzemesi İzmir’den yola çıktı. Dayanışmanın önemini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kentlerimizi dirençli kılmanın önemini maalesef bir kez daha gördük” dedi

İzmir'de Arhavi'ye sel yardımı
24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Artvin’in Arhavi ilçesinde yoğun yağışla birlikte dere taşması sonucunda yaşanan sel felaketi sonrası harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Kriz Belediyeciliği” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İzmir’den bir kamyon ve 2 kamyonetle yardım malzemesi gönderdi.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zor günlerimizde tüm Türkiye yanımızdaydı, sıra bizde. Dayanışmayla aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yok. Fakat mühim olan felaketler yaşanmadan önce önlem alabilmek. Kentlerimizi dirençli kılmanın önemini maalesef bir kez daha gördük” dedi.   

Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kamyonlarında 20 çamaşır makinesi, 30 yatak ile baza, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, sabun ve hijyen malzemelerinden oluşan 200 hijyen kolisi, 2 bin 800 çocuk maskesi, 10 bin yetişkin maskesi, 200 litre dezenfektan ve bin 143 litre su bulunuyor. Yardım kamyonların kısa süre içinde Arhavi’ye ulaşması bekleniyor.

Etiketler; #izmir #arhavi #izmir arhavi yardım #arhavi sel
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