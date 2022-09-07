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İzmir'de arıları kovandan çıkarmaya çalışan arıcı ormanı yaktı!

İzmir'de arıları kovandan çıkarmaya çalışan arıcı ormanı yaktı!
07 Eylül 2022 Çarşamba 09:06

İzmir Bornova'da petekteki arıları çıkartmak için tütsü yapan arıcı orman yangınına neden oldu. Yangın yerine ekipler kısa sürede müdahale ederken, yangın 2.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan zarar görürken, arıcı hakkında da yasal işyel başlatıldı

Dün saat 16.30 sıralarında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman ve alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 dakika içeresinde gerçekleştirildi.  Ardından 7 helikopter, 2'si amfibi tipi 4 uçak, 25 arazöz ve 5 su tankeri ile havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürdürüldü.

Yerleşim bölgesine yakın noktada çıkan yangında bir evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Aynı evin bahçesindeki ATV tipi motosiklet ile salıncak da yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı ahırda bulunan toplam 50 büyük ve küçük baş hayvan ile tavuklar güvenli bölgeye taşındı.

TÜTSÜ YAPAN ARICI ORMANI YAKTI

Yangına kovandaki petekleri çıkarmak için arıları uzaklaştırmak amacıyla tütsü yapan bir arıcının neden olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonucu arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 hektar ormanın zarar gördüğü bildirildi.

Ellerinde kova ve hortumlarla söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Sevgi Özer ise "Evim yanmak üzereydi. Çok şükür, alevler ulaşmadan söndürdük. Daha önemlisi hayvanlarımız zarar görmedi. Yanan ağaçları soğutmaya çalışıyorum. Sabaha kadar ağaçları ve evimizi yangının tekrar alevlenme ihtimali üzerine korumaya çalışacağız" diye konuştu.

Yangının çıktığı bölgede evi bulunan Gökhan Özer, "Köyden traktörler geldi. Herkes yangınla ilgileniyor. Burada bir ahırımız var.  Ahırdaki hayvanlarımızın canlarını kurtardık. Bir evin sadece çatısı yandı. Onun dışında evlerde başka bir sıkıntı yok. En önemlisi can kaybı olmaması" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #orman yangını #arıcı yangın
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