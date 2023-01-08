İzmir'de arıtma tesisi maliyetinde yüzde 50 tasarruf

İZSU Genel Müdürlüğü ülkenin ekonomik koşulları nedeniyle bütçe kaynakları ve kurumsal kapasitenin daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemler geliştiriyor

Paket içme suyu arıtma tesislerini kendi imkanları ve personeliyle tamamlama kararı alan İZSU Tire’deki ilk uygulamanın ardından Bayındır’da hizmet verecek Gaziler Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin kurulum çalışmalarına da başladı. Bu yöntem sayesinde tesisin yapımında yaklaşık yüzde 50 oranında tasarruf sağlanacak.

Ağırlaşan ekonomik koşulların kurum bütçesinde yarattığı yükü hafifletmek için paket içme suyu arıtma tesislerinin yapımını kendi imkanları ve personeliyle tamamlama kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ilk uygulamanın yapıldığı Tire’den sonra Bayındır’ın Gaziler ve Karahayıt mahallelerine hizmet verecek paket içme suyu arıtma tesisi için de çalışmalara başladı.

İlçe halkına sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla projelendirilen tesis, günde 432 metreküp su kapasitesi sunacak. İZSU, projenin tamamını kendi imkanlarıyla hayata geçiriyor. İhale yoluyla yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olması öngörülen tesis, bu sayede yüzde 50 oranında daha düşük maliyetle hayata geçirilecek.

