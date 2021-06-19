İzmir'de arıtma tesisi sayısı 93'e çıkıyor

İklim değişikliği ve deniz suyundaki kirliliğe bağlı olarak ortaya çıktığı ifade edilen müsilajın Türkiye gündemine taşınmasıyla birlikte kentsel atık suların arıtıldığı tesisler daha da önem kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Avrupa Birliği standartlarındaki arıtma tesislerinin sayısı ve arıtma kapasitesiyle İzmir’i, Türkiye genelinde liderliğe taşıyan İZSU Genel Müdürlüğü bu alandaki yatırımlarına yenilerini ekliyor. İklim değişikliği ve deniz suyundaki kirliliğe bağlı olarak ortaya çıktığı ifade edilen müsilaj olayından çokdaha vahim düzeydeki kirliliğin 90’lı yılların sonuna kadar İzmir Körfezi’nde yaşandığı belirten Başkan Tunç Soyer, “Yıllar önce gerekli adımları atmaya başlayan İzmir, sahip olduğu 23’ü ileri biyolojik arıtma yapan 68 tesis ile tüm kentler arasında ilk sırada” diye konuştu.

İzmir’in atık sularının %97’sinin ileri biyolojik yöntemle arıtıldığını, bu rakama hiçbir kentin yaklaşamadığını belirten Soyer şunları söyledi:

“Geldiğimiz nokta hepimiz için bir gurur vesilesi. Ama asla nihai hedef değil. Geçen yıl açtığımız Foça Gerenköy’le birlikte 68’e ulaşan arıtma tesisi sayımızı sadece 3 yıl sonra 93’e çıkarmış olacağız. Halen 3 adet arıtma tesisinin yapımı sürüyor. 2 tesisimizin proje çalışmaları, 7 tesisin yapım ihalesi hazırlık çalışmaları, 14 yeni tesisin ise imar planı ve izin süreçleri devam ediyor. 2024’ün sonunda İzmir’de arıtmasız tek bir yerleşim kalmayacak. Türkiye’nin arıtma lideri İzmir’i dünyada ses getiren bir başarı hikayesinin kahramanı haline getireceğiz.”

Ulucak, Mordoğan, Özbek, Torbalı

Kemalpaşa Ulucak’ta 5 bin, Mordoğan’da 11 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesislerinin yapımının sürdüğünü belirten Başkan Soyer, “Urla Özbek’te yapımı devam eden arıtma tesisimizin yanı sıra Torbalı’da Küçük Menderes’in daha temiz akması için 100 milyon liranın üzerinde bir yatırımla Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini, yeni üniteler yaparak artırıyoruz” dedi. Başkan Soyer, Küçük Menderesin daha temiz olması için Torbalı’daki proje sayesinde sadece evsel atık suların değil sanayiden gelen ön arıtmadan geçen atık suların da arıtılacağını vurguladı.

Atık sular geri kazanılacak

İZSU Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarla birlikte İzmir de arıtması olmayan yerleşim kalmayacağını dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Yaşadığımız iklim krizi atık suları son derece değerli hale getirdi. Arıtmalardan çıkan suları sanayide, tarımsal sulamada ve kentsel yeşil alanlarda kullanılmak üzere geri kazanım projeleri de yürütüyoruz. İlk etapta 9 atıksu arıtma tesisinde geri kazanım üniteleri kurmak için çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Tire ve Bayındır Hasköy’de ihalemizi gerçekleştirdik. 9 arıtma tesisimizden yıllık 36 milyon metreküp suyu kazanıp farklı sektörlerde yeniden kullanıma sunacağız” dedi.

Körfez’deki iyileşme sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu ve işlettiği arıtmalar sayesinde Körfez’deki yaşam da günden güne zenginleşiyor. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış suların İzmir Körfezi’yle buluştuğu nokta binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Arıtmadan çıkan temiz suyla birlikte su altında da birçok yeni canlı türü yaşam olanağı buluyor. Temiz suları seven Akdeniz'e özgü deniztavşanı, tüplü boru kurdu, endemik taş mercanları, horozbina balığı gibi birçok canlı Körfez'e geri döndü.

İşte İzmir’in AB standardında arıtma yapan tesisleri

İzmir kent merkezinde hizmet veren Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ve Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi’nin yanı sıra Aliağa, Torbalı Ayrancılar, Bayındır, Bayındır Hasköy, Bergama, Dikili Çandarlı, Çeşme, Foça Gerenköy, Foça, Yeni Foça, Kemalpaşa, Menderes Havza, Menemen, Menemen Türkelli, Menderes Özdere, Ödemiş, Seferihisar Doğanbey, Seferihisar, Torbalı, Tire ve Urla’da kurulan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri İzmir’in çevre ilçelerinin atık sularını ileri biyolojik yöntemle arıtıyor.