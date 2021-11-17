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İzmir'de asansörle duvar arasına sıkışan kişi öldü!

İzmir'de diyaliz tedavisinden dönen Abdülbaki Tetik, 4 katlı apartmanın 2. katında bulunan evine çıkmak için asansörü kullandı. Tetik, sonradan yapıldığı öğrenilen asansörden çıkmak isterken, düştü ve asansör ile duvar arasındaki boşluğa sıkıştı. Ekiplerin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartılan Tetik hayatını kaybetti

İzmir'de asansörle duvar arasına sıkışan kişi öldü!
17 Kasım 2021 Çarşamba 09:02

Olay, dün akşam saatleride İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 166 sokaktaki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen 69 yaşındaki Abdülbaki Tetik, hastaneden döndükten sonra evine bırakıldı. Tetik, 2'nci kattaki dairesine çıkmak için binaya sonradan yapıldığı öğrenilen ve zemin ile duvar arasında boşluğun bulunduğu asansöre bindi. Tetik, 2'nci kata geldikten sonra asansörden ineceği sırada, iddiaya göre düşerek asansör boşluğu ile duvar arasında sıkıştı.

Durumu fark eden apartman sakinleri, 110 AKS, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen 110 AKS ekipleri yaptıkları müdahale ile Tetik'i sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tetik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tetik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ölüm #asansör ölüm #izmir asansör ölüm
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