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İzmir'de asbest dolu gemiye karşı konserli eylem

İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü gündeme gelen Brezilya Donanmasına ait uçak gemisi 'NAe Sao Paulo'nun İzmir'e gelmemesi için Gündoğdu Meydanında konser düzenlendi

05 Ağustos 2022 Cuma 08:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Brezilya Donanmasına ait uçak gemisi 'NAe Sao Paulo'nun İzmir'e gelmemesi Gündoğdu Meydanı'nda konser verildi. Moğollar'ın sahne aldığı konsere çok sayıda kişi meydanda toplanırken, bazı katılımcıların 'Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz, İzmir dünyanın çöplüğü değildir' pankartları açtığı görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, konser arasında yaptığı konuşmada İzmir'in, dünyanın hurdalığı yapılmak istendiğini söyledi. Brezilya'dan gelecek olan uçak gemisinin Türk karasularına girmemesi gerektiğini belirten Öztunç, "Ne yapmalı? O gemiyi İzmir'e, Aliağa'ya sokmamalıyız. Gün gelir, eğer o gemi gelmeye devam ederse bu meydan dolar. İzmirli nasıl ki birilerini geldiği gibi gönderdiyse o gemiyi getirenleri de geldikleri gibi göndermeyi bilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'in dünyanın çöplüğü olmayacağını söyledi. Geminin Brezilya'dan yola çıktığını aktaran Soyer, "Bugün Ankara'da, Brezilya Büyükelçiliğinin önünde pankartlarımızı açtık ve uyardık. Dedik ki bu gemi İzmir'e gelmeyecek. Gemi yolda muhtemelen 30- 40 gün içerisinde İzmir'e varması bekleniyor. Bu gemiyi İzmir'e sokmamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İzmir dünyanın çöplüğü değildir. Bu 30- 40 günde birçok eylem gerçekleştireceğiz. Canımız kadar sevdiğiniz, sevgiliniz kadar sevdiğiniz İzmir'e hep beraber sahip çıkacağız. Buraya gelecek, o gemiye buradan bir sözümüz var. Geldikleri gibi gidecekler" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #aliağa #gündoğdu #gemi eylem
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