İzmir'de aşevi kuran iki arkadaş şimdi de barınma evi için kolları sıvadı

İzmir'de iki esnaf 7 yıl önce ihtiyaç sahipleri için başlattıkları yardım faaliyetini bu süre zarfında büyüttü. İki arkadaş, aşevi kurarak günde 300 kişiyi doyurmaya başladı. Hayırsever vatandaşların desteğini de alan iki arkadaş şimdi de 40 kişilik bir barınma evi kurmak için harekete geçti

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımıyla başladıkları iyilik hareketini, aşevi kurarak büyüten iki arkadaş, şimdi de sokakta kalanlar için 40 kişilik barınma evi açıyor.

Bornova ilçesindeki Çamdibi semtinde baharat dükkanı işleten İsmail Kurultay (34) ve çelik konstrüksiyon işiyle uğraşan Kazım İvriz (34), 7 yıl önce ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtarak başladıkları yardım faaliyetlerini, isimlerinin baş harflerinden oluşan İSKA Aşevi'ni kurarak kurumsal hale getirdi.

Çevrelerinde yardımseverlikleriyle ün salan iki esnaf, semt sakinleri ve iş insanlarının da desteğini alarak Çad, Sudan ve Nijerya'da 5 su kuyusu açtırdı.

Semt çocuklarının spor yapması için bir amatör spor kulübünün yönetimine geçen hayırsever arkadaşlar, sokakta kalanlar için 40 kişilik barınma evi kurmak üzere çalışmalara devam ediyor.

Aşevi kurucularından İsmail Kurultay, çocukluk arkadaşı olan Kazım İvriz ile 7 yıl önce mahalledeki 50 aileye erzak yardımı yaparak başladıkları yardım ortaklığının, hayırseverlerin desteğiyle her geçen yıl büyüdüğünü ifade etti.

Gıda Çarşısı'ndan çuvallarla aldıkları erzakları pay ederek dağıttıkları sırada diğer arkadaşlarının da kendilerine katılmaya başladığını ifade eden Kurultay, "İki kişiyle çıktığımız yolda önce 8 kişi daha sonra 40 kişiye kadar ulaştık. 2 ay önce aşevimizi açtığımızda 100 kişiye yemek veriyorduk. Şu an 300 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz." dedi.

Aşevinin ardından semtlerinde sokakta kalan kimse bırakmama hedefiyle barınma evi kurmayı da planladıklarını anlatan Kurultay, kiraladıkları bir depoyu 40 kişilik barınma evine dönüştürdüklerini, açılış için gün saydıklarını kaydetti.

Barınma evinde kalanlara iş bulmak için de çalışacaklarını anlatan Kurultay, şöyle konuştu: "Arkadaşlarımızla omuz omuza olup bu projelerimizi başka semtlere, başka illere yayacağımıza eminiz. Çok zor bir iş değil, sadece ilk adımı atmak önemli. İzmir depreminde arkadaş grubumuzla bir ay boyunca depremzedelere destek olduk. Bodrum, Antalya ve Marmaris'teki yangınlarda da gönüllü olarak görev aldık. Afrika'da su kuyuları açtık. Bunların güzel projeler olduğunu düşünüyoruz. "

Hedef bin kişiye sıcak yemek

Kazım İvriz ise aşevi hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, muhtarın yardımıyla belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade etti.

İvriz, şöyle konuştu:

"Kimseyi mağdur etmeden yardıma muhtaç aileleri tespit ettik ve kart dağıttık. Kaplarıyla geliyorlar ve biz de kişi sayısına göre kaplarına yemeklerini koyuyoruz. Bu işe başlarken 'nasıl olur, nasıl yetişiriz' diye düşünürken çok destek aldık. Hala da destek alıyoruz. Şu an 300 kişiye yemek veriyoruz ancak hedefimiz bunu bin kişiye çıkarmak. İnsanların mutluluğunu görebiliyoruz. Her gün 3 çeşit yemek çıkarıyoruz. Yanında bazen tatlı oluyor bazen meyve. Adağı bulunanlar da adaklıklarını aşevimize bağışlıyor. Yemeklerimiz genelde etli oluyor. Kendimiz ne yiyorsak aynısını ikram ediyoruz. Buraya kadar gelemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin yemeklerini de evlerine götürüyoruz."

Aşevinden her akşam yemek alanlardan Ökkeş Beyazıt (35) ise kağıt ve karton toplayarak geçimini sağladığını anlatarak, "Bu, bilene büyük bir nimettir. Sokakta kalan arkadaşlarımız da oluyor, buraya gelip sıcak yemek yiyoruz. Çok şükür, bu aşevini kuranlardan Allah razı olsun." dedi.