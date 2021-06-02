İzmir'de aşı olan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Yaklaşık 1.5 senedir bu hastalıkla mücadele eden Türkiye'de aşılama çalışmaları da ocak ayında başlamıştı. Tüm Türkiye'de şimdiye kadar 29 milyon 356 bin 560 kişi aşılandı. Aşı olan kişilerden 16 milyon 726 bin 59 kişi tek doz aşı olurken, 12 milyon 630 bin 501 kişinin de iki doz aşı olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar İzmir'de de 2 milyon bin 935 kişinin aşı olduğu öğrenildi. Bunlardan 1 milyon 123 bin 306'sının bir doz aşı olduğu ifade edilirken, 878 bin 629 kişinin ise 2 doz aşısını da yaptırdığı açıklandı.