SEMİHA YANKI'YA CEZA!
SEMİHA YANKI'YA CEZA!
0
USTA OYUNCUDAN ŞOK TALEP!
USTA OYUNCUDAN ŞOK TALEP!
0
BU BELİRTİYE DİKKAT!
BU BELİRTİYE DİKKAT!
0
RÜYADA EN ÇOK GÖRÜLEN ŞEY...
RÜYADA EN ÇOK GÖRÜLEN ŞEY...
0

İzmir'de aşı sahteciliği yapan hemşireye 241 yıl hapis istemi!

İzmir'de aşı sahteciliği yapan hemşireye 241 yıl hapis istemi!
20 Mart 2022 Pazar 13:49

İzmir'deki bir hastanede görevli hemşire ile enjekte edilmediği halde "aşılı" gösterme konusunda anlaştığı 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, İl Sağlık Müdürlüğünün suçtan zarar gören taraf olarak yer aldığı iddianamede, kentteki bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşire olan R.K.Y'nin, başka birimde görevli olduğu halde yakınlarının Kovid-19 aşısı yaptırmak için geleceğini belirterek "Kovid-19 aşı birimi"nde görev aldığı belirtildi.

İddianamede, hemşire R.K.Y'nin, 11 Ağustos 2021'de hastaneye gelen kişiyi, aşı uygulamadığı halde, "aşı yapılmış" gibi gösterdiği ve bu yöntemle kişilerden para tahsil ettiğinin başka bir hemşirenin ihbarıyla ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Hemşire R.K.Y'nin, 13 kişiyle "Kovid-19 aşısı yapmadan kayıtlarda yapılmış gibi gösterme" konusunda anlaştığı, bunlardan bazılarından para aldığı, 7 kişiye aşı uygulamadığı halde uygulanmış gibi gösterdiği, diğerlerinde ise eylemin teşebbüste kaldığı, WhatsApp yazışmaları ve para hareketleriyle tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, R.K.Y. hakkında 13 kez "rüşvet almak", 7 kez "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve 8 kez de "kamu malına zarar verme" suçlarından 69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

13 sanık hakkında da "rüşvet vermek", "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlardan cezalar istendi.

R.K.Y'nin telefonunda yapılan incelemede, kendilerini aşı yaptırmış gibi göstermek isteyenlerle bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak için bir WhatsApp grubu oluşturduğu bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın grupta bulunan kişilere "Lütfen ismimi sessiz zikredin", "Arkadaşlar, iğnenin ucu küçük, emniyetteyiz ve güvendeyiz, tamam mı?", "Aşı odasına elimde bir dolu bir boş enjektörle giriyorum, dolu enjektörü çöpe atıyorum, boş enjektörü aşı bölgesine uygulama yapıyorum." şeklinde mesajlar gönderdiği kaydedildi.

Aşı enjekte etmediği halde sahtecilikle sisteme "aşılı" olarak tanımladığı kişilerden 189 lira tahsil ettiğinin hemşire R.K.Y'nin hesap hareketleri ile ispatlandığı belirtilen iddianamede, aşı yaptırmış gibi gösterildikleri öne sürülen kişilerin ifadelerine de yer verildi.

Sanıklar 12 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

İzmir'de 13 Ağustos 2021'de aşı yapmış gibi göstererek yapmadığı ve sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülen hemşire R.K.Y. tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #aşı #sahte aşı #aşı sahtekarlığı #hemşire
Önceki Haber
Ukrayna son rakamları açıkladı! İşte ölen Rus asker sayısı!
Sonraki Haber
Otelde çıplak halde ölü bulunmuştu! Teyzesi o ismi işaret etti!
Alaçatı Ot Festivali'ne sayılı günler kaldı
Alaçatı Ot Festivali'ne sayılı günler kaldı
0
Gediz’deki yaban hayatına fotokapanlı kayıt
Gediz’deki yaban hayatına fotokapanlı kayıt
0
İzmir'de iki kişiye terör gözaltısı
İzmir'de iki kişiye terör gözaltısı
0
Foça'da deniz çekildi, uzmanlar açıklama yaptı
Foça'da deniz çekildi, uzmanlar açıklama yaptı
0
İZTAŞIT şimdi de Kiraz'da
İZTAŞIT şimdi de Kiraz'da
0
İzmirli depremzedeler yalnız bırakıldı!
İzmirli depremzedeler yalnız bırakıldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.