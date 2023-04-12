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İzmir'de Atatürk'ün 'Kitapçı' soyadı verdiği aile, 110 yıldır aynı kitapçıda

İZMİR'de yaşayan Birgül (85) ve Ragıp (80) Kitapçı kardeşler, 1913 yılında babaları ve amcaları tarafından kurulan, bu yıl 110'uncu yaşına ulaşan kitapçı dükkanını, gelişen teknolojiye rağmen ayakta tutuyorlar. 'Soyadı Kanunu' sonrası Atatürk tarafından aileye verilen 'Kitapçı' soyadını taşımaktan gurur duyduklarını belirten Kitapçı kardeşler, ilerleyen yaşlarına rağmen her gün dükkanlarına gelip, kitapları raflara yerleştiriyor ve müşterileriyle ilgileniyor.

İzmir'de Atatürk'ün 'Kitapçı' soyadı verdiği aile, 110 yıldır aynı kitapçıda
12 Nisan 2023 Çarşamba 12:40

İzmir'de, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Selanik'ten İzmir'e göç eden Fahrettin-Hüsnü kardeşlerin 1913 yılında kurduğu Yavuz Kitabevi, bu yıl 110'uncu yaşını kutluyor. Soyadı Kanunu ile bizzat Atatürk tarafından 'Kitapçı' soyadı verilen ailenin mirasını ikinci kuşak olarak bugüne kadar getiren Ragıp-Birgül Kitapçı kardeşler, babalarından devraldıkları mirasa sahip çıkıyor. Kitapçı kardeşler, ilerleyen yaşlarına rağmen her gün dükkanlarına gelip, kitapları raflara yerleştiriyor ve müşterileriyle yakından ilgileniyor. 110'uncu yıla kavuşmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Ragıp Kitapçı, "Bugünlere gelebildik, devam edebildik. Yıllardan beri mesleğin içerisindeyiz. Rahmetli amcam ve babamın kurduğu ve bizlerin devraldığı müessese bu kadar yıldır faaliyette bulunuyor. Çok memnuniyet verici bir şey. Bir asrı geçmiş firmaların olması olmak çok güzel bir şey ve biz de onlardan birisiyiz" dedi.

SELANİK'TEN İZMİR'E GÖÇ

Ailesinin Balkan Savaşları sonrasında Selanik'ten İzmir'e göç edip, geçimlerini sağlamak için kitap ve kırtasiye dükkanı açtığını belirten Ragıp Kitapçı, "Babam ve amcamın kurduğu bu dükkanda ailenin diğer mensupları da birlikte çalışmış. Amcamız İstanbul Hukuk Mektebi mezunu. Dedemiz Selanik'te müderrislik yapmış. Manastır, Üsküp gibi yerlerde görevlerde bulunmuş. Aile buraya göç edince kendi durumlarına uygun olduğu için de kitap ve kırtasiye dükkanı açmış" ifadelerini kullandı. Kitapçı, 'Yavuz Kitabevi' isminin ise o dönemlerde meşhur gemilerden olan 'Yavuz' zırhlısından alındığını söyledi.

Soyadı Kanunu sonrası Atatürk tarafından aileye verilen 'Kitapçı' soyadının hikayesini paylaşan Ragıp Kitapçı, amcaları Hüsnü Kitapçı'nın Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillik yaptığını belirterek, "Milletvekilli görevi sırasında ve hemşehrisi olarak bizzat Atatürk ile tanışıyor. Atatürk'e kitaplar götürdüğü ve bu işi yaptığı için soyadı yasası çıktığında bizzat Atatürk, 'Kitapçı' soyadını veriyor. Atatürk, 'Sizin soyadınız Kitapçı olsun' diyor. İlk soyadımızı o şekilde alıyoruz. Bizim için bu çok onur verici bir soyadı ve gururla taşıyoruz" diye konuştu.

EDEBİYAT MERAKLILARIN UĞRAK YERİ

Dükkanı edebiyata meraklı olan kişilerin ziyaret ettiğine dikkat çeken Kitapçı, "Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Türk Edebiyatı'nın önemli roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı, kendisi uzun yıllar Bodrum'da yaşadı ama sıklıkla İzmir'e gelirdi ve bize de uğrardı. Çok gür sesi vardı. Bir de çok ünlü 'Merhaba' lafı vardı. Yanında sıklıkla bulunan İzmirli Şadan Gökovalı da olurdu. Bunlar hep edebiyat meraklısı kişilerdi" dedi.

BABALARININ MİRASINA SAHİP ÇIKTILAR

Babalarının mirasını yaşatmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Birgül Kitapçı da "Bugüne kadar yaşattığımız müessese inşallah devam edecek. Maddi manevi her yönden onunla gurur duyuyoruz. Bize bırakılan bu mirası en iyi şekilde herkese tanıtmayı ve bu mirasın ne kadar değerli olduğunu herkesin görmesini, bilmesini düşünüyorum. Babamızın bize bıraktığı bu ismi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Önemli olan insanın yaptığı işlerde çevreye verdiği faydadır. Önemli olan onu layıkıyla yapabilmek. Biz de kardeşimle onun için çalışıyoruz" diye konuştu.

Ragıp Kitapçı'nın oğlu Cenk Kitapçı ise "110'uncu yılı bu sene kutlayacağız. Bunu devam ettirmeye, en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. İleride de bu şekilde devam ettirme niyetindeyiz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir atatürk #kitap #Tarihi Kemeraltı ÇarşısI #Selanikten İzmire göç eden FahrettinHüsnü kardeşler
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