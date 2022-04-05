İzmir'de atıklar elektrik enerjisine ve gübreye dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çöpün kaynak olarak ekonomiye kazandırılması politikası doğrultusunda Bakırçay Havzası’nın da katı atık sorunu çözülüyor. Bölgenin katı atıklarını elektrik enerjisi ve gübreye dönüştürecek Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi 100 milyon liralık yatırımla hizmete giriyor. Tesis, 8 Nisan saat 11.00’da Başkan Tunç Soyer’in katılacağı törenle açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çevreci politikaları, kentte katı atıkların dönüşümünü hızlandırdı. Soyer'in çöpün kaynak olarak ekonomiye kazandırılması politikası doğrultusunda Ödemiş'te Avrupa'nın en büyük entegre katı atık yönetim tesisini geçen yıl hizmete alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bakırçay Havzası’na hizmet edecek Bergama Entegre Katı Atık Tesisi’ni de kurdu. Tesis 8 Nisan saat 11.00’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılacağı törenle açılacak.

Soyer: “Tertemiz bir İzmir için çalışıyoruz”

350 milyon liralık yatırımla kurulan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin ardından 100 milyon liralık yatırımla Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’ni de kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Atığı bir kaynak olarak görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en modern atık yönetim tesislerini kurduk. Çöpten elektrik ve gübre üretiyoruz. Ödemiş'in ardından Bergama tesisimizin de açılışını yapacağız. Deneme üretimini tamamladığımız tesisimiz Şubat ayında geçici faaliyet belgesini alarak hizmete girdi. İzmir’de çöpün toplanmasından bertarafına kadar uzanan yeni bir döngüsel anlayışı yaratmaya başladık. Tertemiz ve doğayla uyumlu bir İzmir için çalışıyoruz” dedi.

58 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak

Kentin kuzeyindeki Bakırçay Havzası’nın katı atık sorunu bu tesisle birlikte çözülüyor. Kapalı sistem çalışan ve kokuya neden olmayan çevreci tesiste Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinde yurttaşların kapısının önüne koyduğu çöpler sanayide hammaddeye, tarımda gübreye ve elektriğe dönüşecek. Tesiste ayrıştırılan katı atıklardan saatte yaklaşık 10 megawatt yani ayda 58 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak miktara eşdeğer elektrik enerjisi üretilecek. Tesiste ayrıca günde 100 ton gübre elde edilecek. Gübre tarım alanlarında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin peyzaj düzenlemelerinde değerlendirilecek.

Sistem nasıl çalışıyor?

Tamamen kapalı olarak kurulan tesiste mekanik ayırma, biyometanizasyon üniteleri, kompost üretim, elektrik enerjisi üretim üniteleri ile modern bir laboratuvar bulunuyor. Tesise gelen atıklar ayrıştırılacak, ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayinde hammadde olarak kullanılacak, organik atıklardan enerji ve gübre üretilecek.

Tesis sayısı üçe çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi” çalışmaları kapsamında Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde 2019 yılı Kasım ayından bu yana depolanan atıklardan elektrik enerjisi üretmeye başladı. Burada kurulan Biyogaz Tesisi ile birlikte yılda yaklaşık 166 milyon metreküp metan gazının bertaraf edilmesi ve 323 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretilmesi sağlandı. Bu miktar 190 bin hanenin enerji kullanımına karşılık geliyor. Depolama sahasını kent ormanına dönüştürme çalışmaları kapsamında 87 dönüm alan ağaçlandırıldı. Ödemiş ve Bergama ile birlikte sayısı 3’ü bulan entegre katık atık yönetim tesislerinde metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülerek 2021 yılında 261 bin hanenin aylık ortalama ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik üretildi.