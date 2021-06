İzmir'de avukata saldırı tepkisi: Sebebi siyasi iktidar!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde İzmir Barosu üyesi bir avukatın haciz işlemi için bulunduğu iş yerinin önünde saldırıya uğramasının tepki gösteren İzmir Barosu üyeleri İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde basın açıklamasında bulundu. Saldırgan hakkında 3 ayrı suçtan 3 ayrı tutuklama kararı verildiğini açıklayan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, "Uzun zamandır siyasi iktidar tarafında avukatlar ötekileştirilmeye, yurttaşa karşı bir husumet varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunun temel sebebi siyasi iktidar. Ülkede yaşanan ekonomik zorlukların, icra dosyalarının sayısının katlarca artmasının sebebi avukatlar değil" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in Bayraklı ilçesinde İzmir Barosu üyesi bir avukat haciz işlemi için bulunduğu iş yerinin önünde saldırıya uğramış, saldırgan tarafından kafasına silahla ölümle tehdit edilen avukat güvenlik güçlerinin yardımıyla saldırganın elinden kurtarılmıştı. İzmir Barosu da avukatlık mesleğine ve meslektaşlarına saldırıyı kınamak için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde basın açıklaması bulundu. Basın açıklamasına İzmir Barosu Başkan Av. Özkan Yücel, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay ve avukatlar katıldı.



Teselli can kaybının olmaması

Basın açıklamasında konuşan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, avukatlara yönelik tüm saldırıların sonuna dek kararlılıkla karşısında olacaklarını belirterek, bu saldırının gerçekleşmesinde icra mahallelerinde kolluk kuvvetinin olmamasından kaynaklandığını söyledi. Yücel, “İcra mahallelerinde kolluk kuvvetlerin olmasını istemiştik. Bu konuda yazılı başvurularımız oldu. Ama maalesef şu ana kadar değişen bir şey olmadı. Bunun kolluk kuvvet verilmediğinden kaynaklandığını biliyoruz. Uzun zamandır siyasi iktidar tarafında avukatlar ötekileştirilmeye, yurttaşa karşı bir husumet varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunun temel sebebi siyasi iktidar. Ülkede yaşanan ekonomik zorlukların, icra dosyalarının sayısının katlarca artmasının sebebi avukatlar değil. Ama dün icra mahallinde bir meslektaşımız icra memuru ile birlikte saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Tesellimiz bir can kaybının olmaması, daha ağır yaralanmanın yaşanmaması olmasıdır. Ama her an olabilirdi” dedi.



Saldırgana 3 ayrı suçtan 3 tutuklama

Sabahtan bu yana süreci takip ettiklerini ve saldırganın sorgusunun ardından 3 ayrı suçtan dolayı 3 ayrı tutuklama kararı verildiğini belirten Yücel, “Sabahtan bu yana zanlının adliyeye sevki, sorguya sevkini takip etmeye çalıştık. Biraz önce sevk edildi ve sorguya çekildi. Silahlı tehdit, kamu görevlisinin görevini yapmaya engelleme ve hürriyete tahdit suçlarından 3 ayrı tutuklama kararı verildi. Tutuklanmış olması bizi bir nebze rahatlattı ama sorunlarımıza dertlerimize çare değil. Biz bu saldırıların olmasını istemiyoruz. Adliye koridorlarında, hastane kapılarında, cumhuriyet savcılığı koridorlarında koşturmak istemiyoruz. Avukatlarının korunmasına ilişkin tedbirlerin derhal yürürlüğe konması için harekete geçilmeli” diye konuştu.



“Gücü birlikte hareket etmekte arayacağız”

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ise, “Böyle bir durumla karşı karşıya olmak bizleri üzüyor. Süreci yakından izledik, duruşma salonundaydık. Bu olayın hiçbir mazereti, gerekçesi olamaz. Erki elinde bulunduranlar tarafın mesleğimiz itibarsızlaştırıldığı için bunlarla karşılaşıyoruz. Sözlü söylemlerle, dizi ve filmlerle yapılıyor. Adliyelerde giriş kapılarını, bindiğiniz asansörleri ayırırsanız, bir hakim savcı trafikteki en ufak bir olayda bunu yapan zanlı tutuklanıyorsa, avukatlara yapılan saldırılarda zanlı bir kapıdan girip diğerinden çıkıyorsa bu saldırılara bizlerin hazırlıklı olmak durumdayız. Gücü kendimizde birlikte hareket etmekte arayacağız” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay da İzmir Barosu ve üyelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.