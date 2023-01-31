İzmir'de avukatlar eylem yaptı: Yeter

Avukatlara yönelik yapılan saldırılara karşı basın açıklamasında bulunan İzmir Barosu Üyesi avukatlar, "Yeter" diye haykırarak "Savunmaya dokunmayın, avukatı itibarsızlaştıran, şiddeti besleyen politikalarınızı durdurun!" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Barosu tarafından avukatlara yönelik yapılan saldırılara "dur" demek ve avukatları hedef gösteren, avukatlığı itibarsızlaştıran politikalara karşı basın açıklamasında bulunuldu. İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen basın açıklamasında avukatlar, "Unutmayın herkesin avukata ihtiyacı vardır ve biz tehlikedeysek, siz de tehlikedesinizdir. Savunmaya dokunmayın, avukatı itibarsızlaştıran, şiddeti besleyen politikalarınızı durdurun!" diye seslendi.

Şiddet, avukatı düşmanlaştıran politikanın ürünü

Basın açıklaması metnini okuyan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Zöhre Dalkıran, avukatları kuşatan bu şiddet sarmalını ortadan kaldırmak ve "Dur" demek için toplandıklarını belirterek "Geçtiğimiz hafta Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay basına ve kamuoyuna yansıdı. Tapu müdürlüğünde, mesleki faaliyetlerini icra eden iki meslektaşımız uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandılar. Konya'nın Ilgın ilçesinde ise bir meslektaşımızın taraf vekili olduğu, nafaka davasının karşı tarafınca saldırıya uğradığını ve meslektaşımızın parmağının kırıldığını öğrendik. Şiddet haberleri üst üste gelmekte birlikte maalesef avukatların uğradığı şiddet basına yansıyandan çok daha fazla ve hiçbir olay münferit değil. Şiddete karşı tepki göstermek, 'dur' demekle sorunların bitmeyeceğini düşünen birçok meslektaşımız var. Farkındayız! Biliyoruz ki bu şiddet; avukatı düşmanlaştıran, itibarsızlaştıran bir politikanın ürünü ve bunu ancak sesimizi yükselterek, yılmadan mücadele ederek durdurabiliriz. Bu politika; hakimin avukata kapısını kapamasıyla, savcının dosyayı avukata inceletmemesiyle, icra dairesinde avukatın muhatap alınmamasıyla, tapu dairelerinde kamu görevimizi yerine getirdiğimizin unutulmasıyla ve avukatın ekonomik olarak yoksullaştırılmasıyla geliştirildi. Avukata gösterilen polis şiddetiyle, haksız gözaltılar ve tutuklamalarla büyüdü. Avukatın mağdur edildiği suçlarda faillerin cezalandırılmaması ile taçlandırılıp baroların bölünmesiyle onurlandırıldı" dedi.

Avukatlar davaların tarafı değil

Avukatların hedef haline getirildiğini öne süren Dalkıran, "Biz avukatları taraf vekilliği yaptığımız davalar nedeniyle tarafmışızcasına yargılayanlar ve parmakla gösterip hedef haline getiren iktidar sahipleri, bugün avukata yöneltilen silahın tetiğini çekenlerdir. Bu şiddeti ortadan kaldırmak için iktidar sahiplerine, kamuoyuna, hakim ve savcı meslektaşlarımıza sesleniyoruz; Biz avukatlar davaların tarafı değiliz. Adliyeler, emniyet birimleri, tapu daireleri, ofislerimiz veya görevimiz gereği gittiğimiz herhangi bir yer bizim görev alanımızdır. Biz avukatlar sadece işimizi yapmak istiyoruz. Salt bu isteğimiz nedeniyle tarihte hiç olmadığı kadar ötekileştirilerek hedef haline getirildik. Bir kez daha haykırıyoruz. Yeter! Cezasızlık politikalarından güç alan şiddeti önlemek için yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve yargının sacayağı olan savunmanın da etkin bir şekilde korunması taleplerimizi yılmadan dile getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.