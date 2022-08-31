İzmir'de ayakkabı ve çanta fuarı zamanı!

Shoexpo Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Fuarİzmir'de 49'uncu kez kapılarını açtı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Tek başına büyükşehir belediyesinin gayreti yetmez. Eğer sektör, oda, ihracatçı sahip çıkmıyorsa bizim çabamız iyi niyetli bir girişim olarak kalır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Nobel Expo iş birliğinde düzenlenen Shoexpo Ayakkabı ve Çanta Fuarı, 49'uncu kez kapılarını açtı. Shoexpo, Türkiye'deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Rusya, Almanya, Lübnan, Ürdün, Umman olmak üzere farklı ülkelerden profesyonel alıcıların katılacağı fuarda firmalar, özel olarak görüşme alanlarında iş bağlantıları sağlayacak. 3 Eylül'e kadar 4 gün boyunca ziyaretçilerine kapılarını açacak olan fuarın açılış töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Soyer'in yanı sıra Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ve sektör temsilcileri yer aldı.

'200 FİRMAYI KİMİN İÇİN TOPLADIK?'

Törende açılış konuşması yapan Soyer, fuarların kent için önemine değinerek, "Buraya gelirken Rahmetli Piriştina aklımdan geçti. İzmir'in fuarlar ve kongreler şehri olması gerektiğini söylerdi. Bugün itibariyle 31 rakamına ulaşan ihtisas fuarı düzenleme noktasına geldik. 14'ten 31'e çıkardık. 2 gün sonra İzmir Enternasyonal Fuarı açılacak. Her sene çıtayı yükseltmeye gayret ediyoruz. Aslında bir aile fuarıdır İzmir Enternasyonal Fuarı. Geçen 2 yıldan beridir 34 sektörün uluslararası fuarlarla buluşması için adım attık. İzmir Büyükşehir Belediyesi elbette bünyesindeki şirketler vasıtasıyla birçok iş yapar ama sonuçta biz belediyeyiz. Bunu sizin için, 34 sektör için yapıyoruz. Ayakkabıcılar Odası Başkanımız burada yok. 200 firmayı toplamışız kim için? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kârı mı var? Fuarlar kentin ekonomik dinamiklerini canlandırır. Adil bir biçimde yayılmasını sağlar. Taksicisi de esnafı da kazanır. Tek başına büyükşehir belediyesinin gayreti yetmez. Eğer sektör, oda, ihracatçı sahip çıkmıyorsa bizim çabamız iyi niyetli bir girişim olarak kalır. Fuarcılık, dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri. İhtisas fuarcılığı sektörlerin kendi içinde büyümesinin önünde en önemli lokomotif. Kentli sahip çıkmazsa o miras har vurup harman savrulur. Öyle bir rekabet var ki sizin elinizden alıp götürürler. Tüm İzmir'e seslenmek istiyorum. Fuarlarınıza sahip çıkın. Biz yapmaya devam edeceğiz ama bu sizin işiniz. Bu fuarın İzmir’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.