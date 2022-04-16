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İzmir'de baba ve oğlu, kavga ettikleri kişiyi öldürdü!

İzmir'de baba ve oğlu, kavga ettikleri kişiyi öldürdü!
16 Nisan 2022 Cumartesi 09:13

İzmir'in Bornova ilçesinde Ercan D. ve babası Fırat D., husumetlileri Şeyhmus Çekin'i (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi 1590 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D., aralarında daha önceden husumet bulunan Şeyhmus Çekin ile evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda baba- oğul evlerine gidip pompalı tüfekle geri geldi. İddiaya göre Ercan D., pompalı tüfekle Çekin'e ateş ederek yaraladı. Ercan D. ve babası kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekin'i Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Çekin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çekin'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Çekin'in ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis hastanede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler Ercan D. ve babası Fırat D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #ölüm #cinayet
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