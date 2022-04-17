EVLATLIK DEDİ AMA...
EVLATLIK DEDİ AMA...
0
KEDİLER SAHİPLERİNİN İSMİNİ BİLİYOR
KEDİLER SAHİPLERİNİN İSMİNİ BİLİYOR
0
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
0
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
0

İzmir'de babasını öldüren genç tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çocukluğundan beri kendisine cinsel saldırı ve şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Haşmet Gürkan'ı (54) bıçaklayarak öldüren Devrim Gürkan (29) tutuklandı

İzmir'de babasını öldüren genç tutuklandı
17 Nisan 2022 Pazar 16:02

Devrim Gürkan, önceki gece babası Haşmet Gürkan'ın çalıştığı Maltepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi'ndeki balık restoranına gitti. İddiaya göre, baba ile oğul tartıştı. Çıkan kavgada Devrim Gürkan, babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı. Müşterilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Haşmet Gürkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gürkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan Devrim Gürkan ise daha sonra polis merkezine gidip, teslim oldu.

Polise verdiği ifadesinde Devrim Gürkan, babasını dışarıya çağırdığını fakat gelmediğini söyledi. Daha sonra babasının çağırması ile içeri girdiğini belirten Gürkan, Haşmet Gürkan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Gürkan'ın ifadesinde, babası tarafından küçüklüğünden beri cinsel saldırı ve şiddete maruz kaldığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan, tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #güzelbahçe #balıkçı cinayet #izmir baba cinayeti
Önceki Haber
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Villalara girip eşyalara zarar verenler çocuklar çıktı!
Kimliğini ve telefonunu bırakıp kayıplara karıştı!
Kimliğini ve telefonunu bırakıp kayıplara karıştı!
0
Çiğli'de grev bitti, temizlik seferberliği başladı
Çiğli'de grev bitti, temizlik seferberliği başladı
0
İzmir'de Sporfest heyecanı! Başkan'dan sporculara ziyaret
İzmir'de Sporfest heyecanı! Başkan'dan sporculara ziyaret
0
İzmir'in bu ilçelerine sağanak yağmur uyarısı!
İzmir'in bu ilçelerine sağanak yağmur uyarısı!
0
TCDD ile İzmir Büyükşehir arasında İZBAN gerginliği!
TCDD ile İzmir Büyükşehir arasında İZBAN gerginliği!
0
Karabağlar Belediyesi'nde e-ruhsat dönemi
Karabağlar Belediyesi'nde e-ruhsat dönemi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.