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İzmir'de bakıcısının ittiği adam öldü!

İzmir'in Konak ilçesinde Sait Ali Büyükbaş (65), bakıcısı G.B. (53) adlı kadının itmesi sonucu yere düşerek başını zemine çarpıp, yaşamını yitirdi. Polis, G.B.'yi gözaltına aldı

İzmir'de bakıcısının ittiği adam öldü!
10 Mayıs 2022 Salı 14:14

Olay, saat 08.30 sıralarında, Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'taki evde meydana geldi. Sait Ali Büyükbaş ile bakıcısı G.B. adlı kadın arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evin salonundaki tartışma sırasında G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşmesi sonucu başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalması üzerine G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Büyükbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, bakıcı G.B.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen G.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #ölüm #bakıcı ölüm
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