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İzmir'de bakkalı öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'de bakkalı öldüren şüpheli tutuklandı
17 Ekim 2022 Pazartesi 15:16

İzmir'in Konak ilçesinde, eşiyle tartışırken ayırmak için araya giren yakınını pompalı tüfekle kovalayıp sığındığı bakkal dükkanına ateş ederek iş yeri sahibi Ufuk Tıkız'ı öldüren R.Ç, tutuklandı.

Olay, 15 Ekim günü saat 14.30 sıralarında, Mehtap Mahallesi 3565 Sokak'ta meydana geldi. R.Ç. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada, aynı mahallede yaşayan R.Ç.’nin eşinin akrabası N.Ö., araya girdi. Buna sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp, N.Ö.'yü kovalamaya başladı. N.Ö., bakkal dükkanına sığındı. R.Ç., tüfeği dükkana doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği evli ve 1 çocuk babası Ufuk Tıkız, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Tıkız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ufuk Tıkız'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan R.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #bakkalı öldürdü #haber
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