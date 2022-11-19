BÜYÜK AŞK BİTTİ!
BÜYÜK AŞK BİTTİ!
0
DİKKAT! YEMEKTEN SONRA İÇMEYİN!
DİKKAT! YEMEKTEN SONRA İÇMEYİN!
0
DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
0
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
0

İzmir'de balık tutarken denize düşen kişiden acı haber geldi

İzmir'de balık tutarken denize düşen kişiden acı haber geldi
19 Kasım 2022 Cumartesi 09:05

İzmir Konak'ta balık tutarken fenalaşan kişi denize düştü. Deniz polisi tarafından denizden çıkartılan Altınel, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Altınel müdahalelere rağmen kurtarılamadı


Olay, dün saat 19.00 sıralarında Konak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan Orhan Altınel, fenalaşması sonucu denize düştü. Altınel'in denize düştüğünü gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Altınel'i denizden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altınel, daha sonra ambulansla İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Altınel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altınel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Altınel'in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #denize düştü #ölüm
Önceki Haber
Manisa'daki kazada yaralanan astsubaydan da acı haber geldi
Sonraki Haber
İzmir bugün de sallandı! Merkez üssü ve büyüklüğü açıklandı!
2 kişinin öldüğü olayda tutuklanıp tahliye olmuştu. Yine ölümlü kavgadan aranıyor!
2 kişinin öldüğü olayda tutuklanıp tahliye olmuştu. Yine ölümlü kavgadan aranıyor!
0
Dikkat çeken karar! 6 bin 330 euroluk ilacı SGK ödeyecek
Dikkat çeken karar! 6 bin 330 euroluk ilacı SGK ödeyecek
0
İzmirlilere kötü haber! Gevrek, boyoz, kumru zamlandı!
İzmirlilere kötü haber! Gevrek, boyoz, kumru zamlandı!
0
İzmir'de gelinlik fuarı IF Wedding Fashion ne zaman düzenlenecek? Tarih açıklandı
İzmir'de gelinlik fuarı IF Wedding Fashion ne zaman düzenlenecek? Tarih açıklandı
0
İzmir'de beklenen yağmur etkili olmaya devam ediyor! İZSU harekete geçti
İzmir'de beklenen yağmur etkili olmaya devam ediyor! İZSU harekete geçti
0
İzmir bugün de sallandı! Merkez üssü ve büyüklüğü açıklandı!
İzmir bugün de sallandı! Merkez üssü ve büyüklüğü açıklandı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.