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İzmir'de balıkçıların yer kavgası ölümle bitti!

İzmir'in Konak ilçesinde, iskelede oltayla avlanan balıkçıların yer kavgasında, Saim Baş (59) tabancayla vurularak öldürüldü

İzmir'de balıkçıların yer kavgası ölümle bitti!
29 Temmuz 2022 Cuma 17:55

Olay, saat 10.00 sıralarında Karataş'taki Gün Batımı İskelesi'nde meydana geldi. Amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş, iddiaya göre yer kavgası sebebiyle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler gerginliği sonlandırdı. Olayın ardından iskeleden ayrılan şüpheli, bir süre sonra geri gelerek tabancasını ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saim Baş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Baş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baş'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #balıkçı #ölüm
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