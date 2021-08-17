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İzmir'de balkondan düşen kadın hayata tutunamadı

İzmir'in Menemen ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp yaralanan Hülya Ayyılmaz (30), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi

İzmir'de balkondan düşen kadın hayata tutunamadı
17 Ağustos 2021 Salı 15:04

30 Ağustos Mahallesi'nde oturan 2 yıllık nişanlısı B.Ö. ile birlikte oturan kuaför Hülya Ayyılmaz, 10 Ağustos günü hava almak için balkona çıktı. Üzerinde bornozu bulunan Ayyılmaz, iddiaya göre, dengesini kaybedip 4'üncü kattan beton zemine düştü. Binada oturanlar, durumu fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı Ayyılmaz'ı ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hülya Ayyılmaz'ın alkollü olduğu, nişanlısı B.Ö.'nün de olay sırasında evde bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kuaför olduğu öğrenilen B.Ö.'nün ifadesine başvurup serbest bıraktı.

Hülya Ayyılmaz, tedavi gördüğü hastanede bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayyılmaz'ın ölümü, nişanlısı B.Ö., yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Ayyılmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen #ölüm #kadın ölüm #hülya ayyılmaz
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