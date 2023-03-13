İzmir'de balyozla yıkılan şadırvanın yapımı için onay bekleniyor

Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisinde yer alan ve bir kişinin balyozlu saldırısıyla yıkılan Şadırvanaltı Camisi önündeki 64 yıllık şadırvanın yeniden yapılması için İzmir Valiliği tarafından hazırlanan proje onay için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu. Kurulun projeye onay vermesinin ardından şadırvanın eski yerine yeniden yapılacağı bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesi, tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisinde yer alan ve bir kişinin balyozlu saldırısıyla yıkılan Şadırvanaltı Camisi önündeki 64 yıllık şadırvanın yeniden yapılması için İzmir Valiliği tarafından hazırlanan proje onay için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu. Kurulun projeye onay vermesinin ardından şadırvanın eski yerine yeniden yapılacağı bildirildi. Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, "Kemeraltı altyapı çalışmaları tamamlanınca şadırvanın etrafındaki zemin düzeltme çalışmalarının da yapılacağını söyledi.

İzmir'in Konak ilçesi, tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisinde yer alan Şadırvanaltı Camisi önündeki 64 yıllık şadırvan, balyoz ve hiltili saldırı ile yıkıldı. Geçen yıl ağustos ayında gerçekleşen olay sonrasında soruşturma başlatıldı ve yıkımı gerçekleştiren kişi yakalandı. Şadırvanı yıkan kişi hakkında adli süreç devam ettiği öğrenildi. Yıkılan şadırvanın yeniden yapılması için Konak Belediyesi girişimde bulundu. Ancak şadırvanın İzmir Valiliği tarafından yaptırılacağı belirtildi. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından proje hazırlandı ve onay için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu. Kurulun projeye onay vermesinin ardından şadırvan eski yerine yenide yapılacak. Şadırvanın 3,5 metre yüksekliğinde ve alanın tam orta yerine yapılacağını belirten Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, "Kemeraltı'nın ahengini sağlayacak ve eski yapıya uygun olacak. Şadırvan, eski yerine göre biraz daha ortaya doğru getirilecek. Bakır alem, kurşun kaplı kubbe, kurşun kaplama, ahşap alın süslemesi, ahşap dikme, mermer aynalık, taş kaideli ahşap oturak olacak. Elektrik trafoları kaldırılacak ve esnafın şikayetçi olduğu çöp ve koku sorunu da yapılacak çalışma ile çözülecek" dedi.

ŞADIRVAN İLE MEYDAN PROJESİ

Şadırvanın bulunduğu parselin İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tapusunda olduğunu dile getiren Yıldırım, "Parselin tapusu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu için İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından şadırvan tekrar yapılacak. Projesi çizildi. Şu anda İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda bulunuyor. Deprem nedeniyle son iki aydır kurul toplanamadı. Kurulun ilk toplantısında şadırvan projesi görüşülecek ve onayı çıkması ile yapımı için bir engel kalmayacak. Proje sadece şadırvanla bitmiyor. Aynı zamanda meydan projesi düşünülüyor. Ama ilk önce şadırvan yapılacak. Kemeraltı altyapı çalışmaları tamamlanınca şadırvanın etrafındaki zemin düzeltme çalışmaları da yapılacak" ifadelerini kullandı.

'KEMERALTI'NA SAHİP ÇIKALIM'

Kemeraltı esnaflık yapan bir kişinin para karşılığı şadırvanı yıktırdığını dile getiren Yıldırım, "Kemeraltı'nda yaşayan bir esnafın bu kadar gücü, cesareti kendinde nasıl buluyor, anlayamıyoruz. Şu an adli süreç devam ediyor. Kemeraltı'nda eksik olan ne? Birileri sahip çıkmaması mı, yoksa yapanın yanın kar kalıyor olması mı? Bu yapıya birisi sahip çıkarsa şu anda olduğu gibi yargılama süreci devam edebiliyor. Kemeraltı'na hep birlikte, esnafı ile kamu kurum ve kuruluşları ile sahip çıkalım" diye konuştu.