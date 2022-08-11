İzmir'de Bardacık Festivali zamanı!

Güzelbahçe Belediyesi’nin meşhur Payamlı Bardacık Festivali, 13-14 Ağustos Payamlı Köyü’nde başlıyor

Güzelbahçe Belediyesi’nin 9’uncu kez düzenlediği Payamlı Bardacık Festivali bu yıl 13-14 Ağustos tarihlerinde başlıyor. Festivale ilginin yoğun olması bekleniyor. Bu yıl ki festival geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, İzmir için büyük bir değer olan Sancar Maruflu adına gerçekleştirilecek.

Bu yıl düzenlenecek festivalde Payamlı’nın en iyi bardacıkları yarışacak. Festival kapsamında konserler verilecek, halk dansları gösterisi yapılacak. En iyi bardacığın seçileceği ve ödüllendirileceği yarışmanın yanı sıra festivale gelenler köylülerden alışveriş yapma imkânı bulacak, yapılan etkinliklerle de keyifli bir vakit geçirecek.

‘Çiftçiye hep destek, tam destek’

9 yıl önce başlatmış oldukları bu festivalin artık sınırlarını aşıp başka şehirlerden de insan ağırladıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Bu yıl ayrı bir coşkuyla ve bir taraftan da hüzünlü bir şekilde festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimizin 9’uncusunu yapmanın gururunu yaşarken, festivalimizin sembolü olmuş ‘İzmir Baba’ Sancar Maruflu’nun ismini bu yıl ki festivalimize verdik. Bizler için değerli bir İzmir sevdalısıydı Sancar abi, ışıklar içinde uyusun. Köylümüze, çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor ve edecek. Biz köylümüzü desteklemezsek, köylü üretemezse göç etmek zorunda kalır. Bu zorunlu göçte köy yaşamını bitirir. Biz köylümüzü hem destekliyoruz hem de üretmesi için teşvik ediyoruz. Biz bardacığı alarak üreticiyi destekliyoruz. Bu destek sayesinde de köylülerimiz kalkınıyor, ailesine ve ülkeye ekonomik girdi sağlıyor. İzmir’in başlatmış olduğu yerelden kalkınma projesi ülkeye örnek olacak bir projedir. Her belediye de kendi içinde bulunan dinamikleri bu şekilde değerlendirirse hem şehrine hem ülkeye ekonomik güç katmış olacak. Tekrar söylemek gerekir ‘üretemezsek tükeniriz ve tüketiriz, sadece tüketen toplumda dışa bağımlı bir topluma dönüşür. O yüzden tarıma olan desteğe devam etmeliyiz” dedi.

Sancar Maruflu 9. Payamlı Bardacık Festivali 13-14 Ağustos saat 14:00’de Payamlı Köy Meydanında yapılacak. Servis kullanmak isteyen vatandaşlar için Atatürk Mahallesi Otobüs son duraktan 10-17 saatleri arası 2 gün boyunca yarım saat aralıklarla servis kalkacaktır.

