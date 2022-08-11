AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
0
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
0
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
0
DÜĞÜNDE İLGİNÇ OLAY!
DÜĞÜNDE İLGİNÇ OLAY!
0

İzmir'de Bardacık Festivali zamanı!

Güzelbahçe Belediyesi’nin meşhur Payamlı Bardacık Festivali, 13-14 Ağustos Payamlı Köyü’nde başlıyor

İzmir'de Bardacık Festivali zamanı!
11 Ağustos 2022 Perşembe 08:49

Güzelbahçe Belediyesi’nin 9’uncu kez düzenlediği Payamlı Bardacık Festivali bu yıl 13-14 Ağustos tarihlerinde başlıyor. Festivale ilginin yoğun olması bekleniyor. Bu yıl ki festival geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, İzmir için büyük bir değer olan Sancar Maruflu adına gerçekleştirilecek.

Bu yıl düzenlenecek festivalde Payamlı’nın en iyi bardacıkları yarışacak. Festival kapsamında konserler verilecek, halk dansları gösterisi yapılacak. En iyi bardacığın seçileceği ve ödüllendirileceği yarışmanın yanı sıra festivale gelenler köylülerden alışveriş yapma imkânı bulacak, yapılan etkinliklerle de keyifli bir vakit geçirecek. 

‘Çiftçiye hep destek, tam destek’

9 yıl önce başlatmış oldukları bu festivalin artık sınırlarını aşıp başka şehirlerden de insan ağırladıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Bu yıl ayrı bir coşkuyla ve bir taraftan da hüzünlü bir şekilde festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimizin 9’uncusunu yapmanın gururunu yaşarken, festivalimizin sembolü olmuş ‘İzmir Baba’ Sancar Maruflu’nun ismini bu yıl ki festivalimize verdik. Bizler için değerli bir İzmir sevdalısıydı Sancar abi, ışıklar içinde uyusun. Köylümüze, çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor ve edecek. Biz köylümüzü desteklemezsek, köylü üretemezse göç etmek zorunda kalır. Bu zorunlu göçte köy yaşamını bitirir. Biz köylümüzü hem destekliyoruz hem de üretmesi için teşvik ediyoruz. Biz bardacığı alarak üreticiyi destekliyoruz. Bu destek sayesinde de köylülerimiz kalkınıyor, ailesine ve ülkeye ekonomik girdi sağlıyor. İzmir’in başlatmış olduğu yerelden kalkınma projesi ülkeye örnek olacak bir projedir. Her belediye de kendi içinde bulunan dinamikleri bu şekilde değerlendirirse hem şehrine hem ülkeye ekonomik güç katmış olacak. Tekrar söylemek gerekir ‘üretemezsek tükeniriz ve tüketiriz, sadece tüketen toplumda dışa bağımlı bir topluma dönüşür. O yüzden tarıma olan desteğe devam etmeliyiz” dedi.

Sancar Maruflu 9. Payamlı Bardacık Festivali 13-14 Ağustos saat 14:00’de Payamlı Köy Meydanında yapılacak. Servis kullanmak isteyen vatandaşlar için Atatürk Mahallesi Otobüs son duraktan 10-17 saatleri arası 2 gün boyunca yarım saat aralıklarla servis kalkacaktır. 
 

Etiketler; #güzelbahçe #bardacık fetivali #incir #payamlı köyü
Önceki Haber
Bahçeşehir Üniversitesi 11 kişi alacak
Sonraki Haber
Soyer işçilerle buluştu: Geleceğe ışık tutacaksınız!
Soyer işçilerle buluştu: Geleceğe ışık tutacaksınız!
Soyer işçilerle buluştu: Geleceğe ışık tutacaksınız!
0
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 24 kişi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 24 kişi alacak
0
İzmir'de tüfekten çıkan saçmalar küçük çocuğu yaraladı!
İzmir'de tüfekten çıkan saçmalar küçük çocuğu yaraladı!
0
İzmir'de eşi tarafından vurulan Ezgi'nin organları bağışlanamayacak çünkü...
İzmir'de eşi tarafından vurulan Ezgi'nin organları bağışlanamayacak çünkü...
0
İzmir'de aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü olayda kriminal raporu beklenecek
İzmir'de aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü olayda kriminal raporu beklenecek
0
İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü!
İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.