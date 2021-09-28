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İzmir'de 'barınamıyoruz' diyen öğrencilere polis müdahalesi

İzmir'de fahiş yurt ücreti ve kiraları protesto eden ve 'barınamıyoruz' diyen öğrenciler gözaltına alındı

28 Eylül 2021 Salı 08:38

Devlet yurdunda yer bulamayan, özel yurtlardaki ve kiralık evlerdeki fahiş fiyatları protesto eden üniversite öğrencileri İzmir Buca'daki Hasanağa Bahçesi'nde kalmaya başlamıştı. Dün akşam saatlerinde polis ekipleri burada kalan öğrencilere müdahale etti.

Polis burada bulunan 30 öğrenciyi gözaltına aldı. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrencilerle polis amiri arasında da 'hukuk' tartışması yaşandı. Gençler, 'burada oturmanız yasak' diyen amirden nöbetin engellenmesi ve gözaltıların hukuki gerekçesini açıklamasını istedi. Amir ise "Şimdi bunları boş verin, dağılmanız gerekiyor, 5 dakikanız var" dedi.

İzmir'de polis, gözaltına aldığı öğrencileri sağlık kontrolü için götürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde de darp etti. Gözaltı minibüsündeki öğrenciler bu görüntüleri 'Gözaltında işkence var' diyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülere göre polisler yere yatırdıkları öğrenciye şiddet uygulayarak ters kelepçe taktığı iddia edildi.

Etiketler; #izmir #izmir yurt #izmir yurt polis müdahalesi #izmir öğrenci polis müdahale #yurtsuzlar polis müdhaale
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