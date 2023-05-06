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İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü demir bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi

İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:13

Kaza, saat 02.00 sıralarında İzmir Çevreyolu'nun Karşıyaka yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Çağdaş Topkaya (30) idaresindeki 35 DB 57 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak Karşıyaka yol ayrımında bulunan demir bariyerlere vurarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan Çağdaş Topkaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Topkaya'nın cesedi savcının incelemesi sonrasında otomobilden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonucunda, Karşıyaka yol ayrımı yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. Otomobilin kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı. 


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #karşıyaka
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