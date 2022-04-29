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İzmir'de bayram boyunca ulaşım ücretsiz

İzmir'de bayram boyunca ulaşım ücretsiz
29 Nisan 2022 Cuma 10:42

Ramazan Bayramı'nda İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama Arife günü ve bayramın ilk iki günü mezarlıklara özel ESHOT otobüs seferlerinin de yapılacağı belirtildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek.

ESHOT otobüs seferleri, bayram süresince pazar günü çalışma programına göre yapılacak. Orman köyü hatları da çalışacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, arife günü ile bayramın ilk iki günü mezarlıklara, özel seferler de yapacak. Önceki bayramlarda 12 olan mezarlık hatlarına, üç yeni hat daha eklendi. Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere, www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

İzmir Metrosu, arife ve bayram günleri 06.00-12.00 ile 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 12.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı’nda gün boyunca seferler 7,5 dakikada bir; Karşıyaka Tramvayı’nda ise 10 dakikada bir olacak.

İZDENİZ’de arife ve bayram günlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Öte yandan İZDENİZ, 1 Mayıs Pazar gününden itibaren yaz dönemi sefer tarifesine geçecek. Ayrıntılı bilgilere www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Etiketler; #izmir #toplu ulaşım #ramazan bayramı #ücretsiz ulaşım #izmir bayram ulaşım
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