İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen karar doğrultusunda, belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince (4 -5- 6 Haziran) ücretsiz hizmet verecek. ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro ve İZBAN'da bayram süresince bir aksaklık yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi. İzmirliler ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarından bayramda ücretsiz yararlanacak. İZDENİZ Genel Müdürlüğü bayramın ikinci ve üçüncü günü (5 ve 6 Haziran) Urla ve Güzelbahçe'ye vapur seferleri düzenleyecek. Ayrıca 5 Haziran Çarşamba, 7 Haziran Cuma ve 8 Haziran Cumartesi vapurlarda Baykuş Seferi uygulaması devam edeceği açıklandı.