BİR OBRUK DAHA!
BİR OBRUK DAHA!
0
KRİPTO PARA NEDEN DÜŞÜYOR?
KRİPTO PARA NEDEN DÜŞÜYOR?
0
DONDURMAYI BU SAATTE YİYİN!
DONDURMAYI BU SAATTE YİYİN!
0
DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
0

İzmir'de bekçi bir kişiyi öldürmüştü. İfadesi ortaya çıktı!

İzmir'in Buca ilçesinde, ağabeyi Y.Y.'yi dövdüğü öne sürülen Şehmus Devrin'i (30) tabancayla vurarak öldüren A.Y. (27) ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de bekçi bir kişiyi öldürmüştü. İfadesi ortaya çıktı!
04 Haziran 2021 Cuma 14:48

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Devrin (30), 45 DV 709 plakalı otomobille sokaktan geçen husumetli olduğu Y.Y.'yi durdurdu. Burada çıkan tartışma, yumruklu kavga dönüştü. İstirahatli olan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi A.Y., ağabeyinin dövüldüğünü gördü. Bekçi A.Y. de kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında A.Y., belinden çıkardığı tabancayla Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada, boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin'i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Ancak Şehmus Devrin kurtarılamadı. Devrin'in cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından otomobille kaçmaya kalkışan A.Y. ve ağabeyi Y.Y., yaklaşık 500 metre uzaklıkta yakalandı. Polis, A.Y.'nin akrabası olan 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. A.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Bir anlık öfkeye kapılıp kendimi kaybettim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #buca #izmir #buca cinayet #izmir bekçi cinayeti
Önceki Haber
İzmir'de 'adalet' vatandaşın ayağına gidecek!
Sonraki Haber
Kaç kişi aşı oldu? Bakan Koca açıkladı
Depremde hasar gören binada sağlık hizmeti devam ediyor!
Depremde hasar gören binada sağlık hizmeti devam ediyor!
0
Konak'ta Mübadele Parkı ve Anıtı açıldı
Konak'ta Mübadele Parkı ve Anıtı açıldı
0
Bu çöpler İzmir Körfezi'nin dibinden çıktı!
Bu çöpler İzmir Körfezi'nin dibinden çıktı!
0
İzmir'de 'adalet' vatandaşın ayağına gidecek!
İzmir'de 'adalet' vatandaşın ayağına gidecek!
0
Çeşme'de plajlara sosyal mesafe locası
Çeşme'de plajlara sosyal mesafe locası
0
İzmir'deki rehine krizinde yeni gelişme!
İzmir'deki rehine krizinde yeni gelişme!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.