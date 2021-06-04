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İzmir'de bekçi, kavga ettiği kişiyi öldürdü!

İzmir'de bir bekçi, ağabeyini darp eden kişiyi tabancası ile vurarak öldürdü

İzmir'de bekçi, kavga ettiği kişiyi öldürdü!
04 Haziran 2021 Cuma 08:32

Olay İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 19.40 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi yüzünden otomobil sürücüsü Y.Y. ile tartıştı.

İkili arasındaki atışma sürünce Devrin otomobili ile Y.Y.'nin önünü kesti. Araçlarından inen ikili daha sonra da yumruklarla kavga etmeye başladı. Bu sırada ağabeyinin darp edildiğini gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi A.Y. de kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine bekçi A.Y. belinde bulunan silahını çıkardı ve Şehmus Devrin'e üst üste ateş etti. Devrin bacağına ve boynuna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Bekçi A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ise olay yerinden kaçtı.


Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Devrin doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyarak hastaneye koşan Devrin'in yakınları acı haber sonrası hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.  Şehmus Devrin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılamak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS, BEKÇİ VE AĞABEYİNİ YAKALADI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan bekçi ile ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta otomobilde yakalandı. İki şüpheli polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, Şehmus Devrin ve Y.Y.'nin otomobilinde incelemelerde bulundu. Bu sırada Devrin'in yakınlarının Y.Y.'nin otomobiline zarar verdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada bekçi A.Y.'nin istirahatli olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir bekçi cinayeti #bekçi birini öldürdü #buca kavga bekçi
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