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İzmir'de bekçilere pompalı tüfekli saldırı!

İzmir'de bekçilere pompalı tüfekli saldırı!
22 Şubat 2022 Salı 08:42

İzmir Konak'ta elinde pompalı tüfekle duran kişiyi gören bekçiler uyardı. Bunun üzerine pompalı tüfekli kişi bekçilere ateş açtı. Olayda bir bekçi yaralanırken, kaçan kişi ise polisler tarafından yakalandı


Olay, dün saat 22.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, göreve giden bekçiler, cadde üzerine H.G.(43), B.G.(19), E.B.(19) ve O.A.A.'nın bulunduğu grupta, O.A.A.'nın elinde pompalı tüfek olduğunu gördü. Bunun üzerine bekçiler O.A.A.'ya tüfeği bırakması yönünde uyarıda bulundu. Bekçilerin uyarısına aldırış etmeyen O.A.A. pompalı tüfekle ateş açtı. O.A.A.'nın açtığı ateş sonucunda, bekçi G.P.'nin başına 4 saçma isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O.A.A. suç aleti ile birlikte kaçarken, diğer şüpheliler gözaltına alındı. Başından yaralanan bekçi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan G.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİVİL POLİSLERDEN KAÇAMADI

Öte yandan, durumun bildirilmesi üzerine bölgede bulunan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görevli sivil polis ekipleri, suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçan O.A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kasten öldürme, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan kaydı bulunan O.A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #bekçi #pompalı tüfekli saldırı
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