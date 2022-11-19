İzmir'de beklenen yağmur etkili olmaya devam ediyor! İZSU harekete geçti

İzmir'de beklenen yağmur geldi. Dün etkisini göstermeye başlayan yağmur bugün de devam ediyor. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, İZSU da teyakkuza geçti. 1500'e yakın personel yağmurun yarattığı olumsuzluklara karşı çalışmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından oün öğle saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Zafer Payzın Kavşağı'nın bazı noktalarında biriken suların kaldırımları aştığı görüldü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı. Gece boyunca devam eden yağmur bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İZSU teyakkuza geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili yoğun şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelere hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Izgara temizlik ve pompa ekipleri olmak üzere 1500’e yakın personelin yoğun çalışmasıyla bölgesel sıkıntılar çözülüyor.

İzmir genelinde görülen şiddetli yağmurun kentte yaşamı olumsuz etkilememesi için İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tüm kurumsal kapasitesiyle sahada görev yapıyor. 145 araç ve iş makinesi ile sorunlu noktalara müdahale eden ekiplerin yoğun gayretiyle yaşanan bölgesel sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Gümrük Pompa İstasyonu’nun 2. basma hattında oluşan kısa süreli arıza nedeniyle Fevzi Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Basmane bölgesinde oluşan su birikintisine de çok hızlı şekilde müdahale eden İZSU ekipleri sorunu kısa süre içerisinde gidererek vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

Yağmursuyu ayrıştırma imalatları kent genelinde sürüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinden İzmir’i korumak için taşkın risklerini bertaraf edecek projeler üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Sorun yaşanan bölgeler başta olmak üzere yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatları kent genelinde kesintisiz sürüyor. Bugüne kadar toplam 220 kilometre yağmursuyu kanalı inşa eden İZSU, 2023 yılında şehrin altyapısını yeni yağmur suyu hatları ve yağmursuyu ayrıştırma kanalları ile geliştirmeyi hedefliyor.

Kent genelinde başlatılan 60 kilometre yağmursuyu ayrıştırma hattı ve 10 kilometre kısa metrajlı yağmursuyu hattının imalatları devam ediyor. 2023 yılında ise 270 kilometre yeni yağmursuyu ayrıştırma hattı daha yapılacak. Hayata geçirilecek kapsamlı projeler, Gökdelenler bölgesi, Güzelyalı ve Karataş havzası başta olmak üzere Konak, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar, Bornova, Buca ilçelerinin yağmursuyu sorununu çözüme kavuşturacak.