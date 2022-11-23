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İzmir'de beklenen yağmur geldi! Yollar göle döndü

23 Kasım 2022 Çarşamba 13:38

İzmir'de beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle bazı yerleri su bastı. Trafikte aksamalar meydana gelirken, vatandaşlarda birden bire bastıran yağmurda zor anlar yaşadı.

İzmir ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin tarihi çarşısı Kemeraltı'nda yağış, bazı dükkanlarda su baskınlarına yol açtı. Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma yaptı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından şehir merkezinde yağan yağmur, öğle saatlerinde aniden etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, ana yollarda önlem aldı. Merkez ilçelerde metrekareye 20- 50 kilogram yağış beklenirken, merkeze uzak ilçelerde ise metrekareye 70 kilogram yağış beklendiği belirtildi. Şiddetli yağışın akşama kadar etkili olacağı, yarın sabah saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Sağanakta, önceki gün su baskınlarının yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise yine sular içinde kaldı. Küçük Demirhan İşhanı'ndaki çok sayıda iş yerini de su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #haber
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