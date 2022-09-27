İzmir'de belediye çalışanlarından İranlı kadınlara destek

İzmir’de İZBB çalışanları İran’da Mahsa Amini’nin “ahlak polisi” tarafından öldürülmesini protesto etti. İranlı kadınların yanlarında olduklarını belirten DİSK Genel İş Üyesi kadınlar, “Mahsa Amini bizim de isyanımızdır!” diye haykırdı.

FATİH ÖZKILINÇ- İran’da Mahsa Amini’nin “ahlak polisi” tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla İzmir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Üyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) çalışanları Kültür Park’ta basın açıklamasında bulundu. DİSK Genel İş Sendikası tarafından düzenlenen basın açıklaması metnini okuyan Genel İş Kadın Komisyonu Üyesi Aslıhan Yılmaz, “Bir kadının daha ona dayatılan sınırları reddettiği için devlet şiddeti ile öldürülmesine müsaade etmemek için, tüm sokaklarda, dünyanın her yerinde, baskıcı rejime karşı kadın dayanışmasını ve isyanımızı büyüteceğiz” dedi.

Sessiz kalma, suça ortak olma

“Kadınız, yasta değil isyandayız” diyerek sözlerini sürdüren Yılmaz, “Günlerdir İran sokakları yanıyor, tüm dünyanın gözleri önünde İranlı kadınlar inanılmaz bir direniş sergileniyor. İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürülmesi üzerine İran'da kadınların başlattığı direniş, ülkelerinde uygulanan baskı ve zulüm politikası dünyanın her yerinde biz kadınların öfkesini ve isyanını büyütüyor. Bir kadın daha, henüz 22 yaşındayken ona dayatılan sınırları reddettiği için öldürüldü. Bu dayatmalara ve öldürülen kız kardeşlerine sahip çıkmak isteyen onlarca kadın, yine İran rejimi tarafından öldürüldü ve öldürülmeye devam ediliyor. Mahsa Amini’nin katledilmesinin ardından faşist İran rejimi ve kadınların yaşam tarzlarına müdahale eden ahlak polisi gibi kurumları protesto eden gösteriler, yürüyüşler, kadınların saçlarını kestikleri “sessiz çığlık” videoları çığ gibi büyüyor. Kadınlar kendilerine dayatılan baskıya karşı direnirken, İran rejimi halkın üzerine ateşler açıyor, saldırmaktan vazgeçmiyor. Sessiz kalma, suça ortak olma” ifadelerini kullandı.

Bizim de isyanımız

DİSK-Genel İş Kadınları olarak İran’da direnen, ahlak polisine karşı siyah örtülerini yakan, saçlarını kesen, katledilen, özgürlükleri için mücadele eden kadınların yanlarında olduklarını kaydeden Yılmaz, “Mahsa Amini bizim de isyanımızdır!” dedi.