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İzmir'de belediye otobüsü duvara çarptı: 10 yaralı

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsünün, müstakil evin bahçe duvarına çarptığı kazada sürücüyle birlikte 10 kişi yaralandı

İzmir'de belediye otobüsü duvara çarptı: 10 yaralı
19 Nisan 2023 Çarşamba 17:15

İzmir'in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi 2173 Sokak'ta bugün saat 13.00 sıralarında, kaza meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt A. idaresindeki 599 numaralı M. Erener-Halkapınar seferini yapan 35 DHD 3877 plakalı ESHOT otobüsü, seyir halindeyken, sürücüsünün yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü Mevlüt A.'yı itfaiyeciler çıkardı, 9 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #belediye otobüsü #kaza #bayraklı
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