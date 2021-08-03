İzmir'de belediyenin dağıttığı su tankeri, yangını önledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak köylerdeki yangınlara büyümeden, hızlı bir şekilde müdahale edilmesi için dağıttığı su tankerleri olası afetlerin önüne geçiyor. Urla’nın Birgi Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın bölge halkının kullanımı için tahsis ettiği tankerle yapılan müdahale sayesinde kısa sürede söndürüldü

Urla Birgi Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde yüksek gerilim hattından çıktığı tahmin edilen yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl orman köylerine dağıttığı ve biri de Barbaros Mahallesi’ne verilen tanker sayesinde büyümeden söndürüldü. Saat 10.00 civarında Birgi Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan dumanlar yükselmesi üzerinde hemen itfaiye birimlerine haber verildi. Ancak durumdan haberdar edilen komşu Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köylerdeki yangınlara erken müdahale edilebilmesi için verdiği 3 ton su kapasiteli tankerle çok daha kısa sürede yangın bölgesine ulaştı. Mahalle sakinlerinin de desteğiyle alevler hemen söndürüldü.

Tunç Başkan’a teşekkürler



Birgi Mahallesi Muhtarı Sevil Duman, çok büyük bir felaketin eşiğinden döndüklerini, İzmir Büyükşehir Belediye’nin verdiği tanker sayesinde yangının büyümeden söndürüldüğünü belirterek, Başkan Tunç Soyer ve ekibine teşekkür etti.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros ise “Tunç Başkanımız sağ olsun, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği tankerle 10 dakikadan az bir sürede yangını söndürdük. Tankerimizi ilk kez bir yangında kullandık ve faydasını gördük. Dilerim bir daha ihtiyaç olmaz” diye konuştu.



60 köye tanker dağıtıldı



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle yüksek sıcakların yaşandığı yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kalan orman köylerine su tankeri verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 3 ton su kapasiteli 60 tanker, itfaiye birimlerinin uzağındaki 12 ilçenin köylerine dağıtıldı. Muhtarlara ve köylülere tankeri kullanma eğitimi de verildi.