İzmir'de belediyenin deposundan motor yağı çaldılar!

İzmir'deki Seferihisar Belediyesinin deposundan motor yağı çaldıkları öne sürülen 2 belediye çalışanı tutuklandı.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması sırasında hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan 50 teneke motor yağı ele geçirildi.

Seferihisar Belediyesi depo çalışanı olduğu belirlenen araç sürücüsü K.T. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada K.T'nin, belediye deposundan çaldığı motor yağlarını sattığı belirlendi.

K.T'nin suç ortağı olduğu ve olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtlarını sildiği belirlenen belediye çalışanı S.T. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.