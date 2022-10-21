İzmir'de belediyenin öğrencilere yemek dağıtmasına, o üniversiteden izin çıkmadı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversitelerde ücretsiz yemek dağıtma kararı almıştı. Bu üniversitelerden biri de Katip Çelebi Üniversitesi idi. Ancak üniversite yönetimi belediyenin kampüse girmesine izin vermedi. Belediye yemeği kampüs önünde dağıtmak zorunda kaldı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek hizmetine kapıları kapattı. Kampüs içine girmelerine izin verilmeyen belediye ekipleri, üniversite kapısı önünde yemek dağıttı. Kuyrukta bekleyip yemek alan öğrenciler, yemeklerini sokakta yedi.

'REKTÖR SAFFET KÖSE NİYE YASAKLADI, BİLMİYORUZ'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise dün yemek dağıtımının yapıldığı Katip Çelebi Üniversitesi'nin Çiğli'deki ana kampüsü önünde konuştu. Üniversite rektörü Saffet Köse'ye tepki gösteren Sertel şöyle konuştu:

"Kaldırımlarda, araba lastiklerinin üzerinde, tozun toprağın içerisinde çocuklar yemek yemek zorunda kalıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütün üniversitelerde sabahları öğrencilere çorba ve ekmek ikram ediyor. Akşamları da yemek ikram ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etmek lazım. Bütün üniversite öğrencilerine, yemek isteyen herkese Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla bu hizmeti görüyor. Diğer üniversitelerin hepsinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin araçları kampüsün içerisine giriyor ve yemeği orada dağıtıyor. Üniversite öğrencileri de yemeği alıyorlar, yemekhanede, banklarda, sıralarda ya da yemek yenilen yerlerde yiyorlar. Fakat Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Saffet Köse bu yıl itibarıyla üniversiteye girişi yasaklamış. Niye yasakladı bilmiyoruz. Bir sebep de söylemiyor. Geçen sene üniversite içerisinde yemek dağıtımı oluyordu ve öğrenciler rahat bir biçimde yemeklerini yiyordu. Şimdi öğrencileri kampüsün dışına atmış. Tozun toprağın içinde yemek yemelerini rektör makam odasından herhalde seyrediyor. Bu Katip Çelebi Üniversitesi'ne yakışmayan bir tablo."