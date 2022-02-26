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İzmir'de belediyeye zorla girmeye çalışan iki kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye binasına bıçakla girmek isteyince polis tarafından bacağından vurulan Ramazan Ediş (47) ile yanındaki akrabası Doğukan Ediş (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İzmir'de belediyeye zorla girmeye çalışan iki kişi tutuklandı
26 Şubat 2022 Cumartesi 15:25

Olay, 24 Şubat günü akşam saatlerinde Menemen Belediyesi önünde meydana geldi. Demir korkuluktan atlayarak belediye binasına girmek isteyen Ramazan Ediş ile yanındaki akrabası Doğukan Ediş ve H.E. (15), kendilerini uyaran polisler ile güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Uyarılara aldırış etmediği için biber gazı sıkılan Ramazan Ediş, bıçakla saldırınca polis ekiplerince bacağından vuruldu. Ediş, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğukan Eriş ile H.E. ise gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Ediş'i de gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Önceki yıllarda Menemen Belediyesi'ne ait şantiyede bekçi olarak çalışan ve 20 Ekim 2012'de çıkan bir kavgada Taner Y.'nin av tüfeğiyle öldürülmesi olayının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan kaydı olan Ediş'in cezaevinden çıktıktan sonra zaman zaman belediye gelerek 'Yolsuzum. Çocuklarıma ve bana para verin', 'İş verin' gibi isteklerde bulunduğu belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'polise mukavemet', 'konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'bıçaklı saldırı' suçlarından adliyeye sevk edildi. Ramazan Ediş ve Doğukan Ediş tutuklanırken, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen #belediye #zorla girme
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