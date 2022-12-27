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İzmir'de besi çiftliğinden salça ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalar çıktı!

27 Aralık 2022 Salı 12:55

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir büyükbaş besi çiftliğinde sağlıksız koşullarda üretilen 8 ton salça ve 12 ton çeşitli gıda maddesine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Aralık'ta ilçenin Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde kaçak salça üretildiği belirlenen çiftliğe düzenlenen baskının ardından genişletilen soruşturma kapsamında Halilbeyli Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvan çiftliğinin eklentilerinde de kaçak gıda üretimin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığının yanı sıra Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin katılımıyla çiftliğe operasyon düzenlendi.

Çiftlik ve eklentilerindeki aramada, sağlıksız koşullarda üretilen 8 ton salça ve son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 12 ton çeşitli gıda ürünü ele geçirildi.

Ürünlere el konulurken işletme de mühürlendi.

Olaya ilişkin yakalanan Y.K, F.A ve M.M.B. hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından yasal işlem yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #salça #kemalpaşa #haber
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