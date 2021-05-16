İzmir'de Beşiktaş taraftarları şampiyonluğu kutladı

İzmir'de, Göztepe ile karşılaşmasında 2-1 galip gelen Beşiktaş Süper Lig'in şampiyonu olurken, Beşiktaş taraftarları İzmir'de şampiyonluk coşkusu yaşadı

TFF Süper Lig'de rakibi Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşan Beşiktaş, deplasmanda rakibi Göztepe'yi 2-1 mağlup ederk şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş'ın Süper Lig'te şampiyon olmasının ardından İzmir'de çok sayıda Beşiktaş taraftarı sokaklara döküldü. Kentin cadde ve sokaklarında konvoylar oluşturan taraftarlar, takımın kalacağı otelin önünde bir araya geldi.

Şampiyonluk coşkusu yaşayan taraftarlar ''Şampiyon Beşiktaş'' şeklinde sloganlar attı. Çoğu taraftar Beşiktaş bayrağını sallarken, bazı taraftalar ise meşale yaktı. Taraftar grubu Beşiktaşlı futbolcuları otel önünde beklemeye devam ederken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra çevik kuvvetlerince taraftar grubu Cumhuriyet Meydanı'na gönderildi.